Ovo je ubica sa pešačkog! Miloš (22) je nakon svađe izašao iz kola i pesnicom udario čoveka (63) koji je glavom udario u pločnik

Na Ibarskoj magistrali u Stepojevcu večeras je stradao Zoran J. (63), a za njegovo ubistvo sumnjiči se Miloš N. (22) koji je uhapšen.

Kako je Kurir već pisao, nesrećni čovek pokušao je da pređe ulicu i tom prilikom posvađao se s vozačem Milošem N. koji je zatim izašao iz kola i udario ga dva puta pesnicom. Zoran J. je potom pao i glavom udario u pločnik. Vozač je potom pobegao ali ga je policija uhapsila. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega