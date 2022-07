Uzeću dejanu 10 odsto od nagrade! Aleks razočarana rezultatom u finalu Zadruge 5: Što bi iko bio bolji od mene? (video)

Aleksandra Nikolić je zauzela 6. mesto, a u intervjuu je istakla da navija za Dejana i da se nada da će pobediti. - Srećna sam što sam videla mamu, sestru, prijatelje.

Super je protekao susret sa Biljanom. Nisam bila hladna prema Biljani kako kažu... Čekala sam samo da čujem komentare drugih. Moram da odem do svoje kuće. Dejanu je pobeda potrebna - istakla je pred našim kamerama Aleksandra Nikolić. - Dejan i ja ne planiramo ništa, on mora da ode do svoje porodice prvo. Očekivala sam bolji plasman, da, što bi neko bio bolji od mene? Dalila ne zaslužuje da bude toliko visoko. Razmisliću da li ću tužiti Dalilu. Ukoliko Dejan bude