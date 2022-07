Danas pretežno sunčano i toplo

U Srbiji danas pretežno sunčano, uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti.

Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak zapadni i severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 8 do 15, najviša od 23 do 26 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano, uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 14, a najviša oko 25 stepeni. Do 19. jula zadržaće se uglavnom sunčano i toplo sa najvišom temperaturom oko i malo iznad proseka za ovo doba godine. Samo se u subotu