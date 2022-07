Pamtićemo ga kao velikog i iskrenog prijatelja: Predsednik Vučić se upisao u Knjigu žalosti povodom smrti Šinzoa Abea

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić upisao je u Knjigu žalosti povodom smrti bivšeg japanskog premijera Šinzoa Abea, koja je otvorena u ambasadi Japana u Beogradu.

View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) - Pored izuzetne privilegije i časti da upoznam i ugostim Šinzoa Abea u Srbiji, bila mi je još veća čast da ga odlikujem Ordenom Republike Srbije na lenti za izuzetne zasluge u njegovom predanom radu na jačanju odnosa između naše dve zemlje. Pamtićemo ga kao velikog i iskrenog prijatelja - napisao je predsednik Vučić. Podsetimo, bivši japanski premijer preminuo je u petak nakon što