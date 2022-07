Danas sunčano, a uskoro prete pljuskovi! Temperaturni rolerkoster - nakon pada sledi 40 stepeni

Danas u Srbiji minimalna temperatura 8°C, a maksimalna 28°C.

Danas u Srbiji minimalna temperatura 8°C, a maksimalna 28°C. U Srbiji danas sveže jutro i manji porast dnevne temperature u odnosu na ponedeljak uz prijatno vreme, bez vrućine. Tokom dana sunčani periodi i dnevni razvoj oblaka sa vrlo malom šansom za pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova popodne. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 8°C do 15°C, a maksimalna od 26°C do 28°C. Uveče suvo. Temperatura u