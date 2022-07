Bečki institut ima dva scenarija za Srbiju: Jedan predviđa nula odsto privrednog rasta

Srbija će imati inflaciju od 14 odsto, a privredni rast će biti nula, ako se rat u Ukrajini ne završi uskoro, već produži do kraja godine.

To je izjavio ekonomista za balkanske zemlje u Bečkom institutu za međunarodne ekonomske studije Branimir Jovanović. On je u intervjuu za Betu rekao da Institut ima dva scenarija za Srbiju - ako se rat uskoro završi privredni rast će biti 3,6 odsto, a inflacija 10 odsto, a pesimistički scenario je ako rat u Ukrajini potraje do kraja godine ili se produži i naredne. "U pesimističkom scenariju projektovali smo da će inflacija u Srbiji ove godine biti 14 odsto za celu