Vlada ograničila cene svinjskog mesa

Vlada Srbije dopunila je danas odluku o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica i to u delu koji se odnosi na cene svinjskog mesa, kao i na ograničenje marže pri prodaji pilećeg mesa.

Donetom odlukom doći će do snižavanja cene u odnosu na prosečne cene u prodavnicama i to svinjske plećke za 173 dinara po kilogramu, svinjskog vrata za 218 dinara po kilogramu i svinjske slabine za 150 dinara po kilogramu, dok će istovremeno doći i do nivelacije cene svinjskog buta, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede, javlja Tanjug. Vlada Srbije donela je, takođe, odluku i o ograničenju visine marže pri prodaji pilećeg mesa na maksimalno 10 odsto.