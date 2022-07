Pojeftinio benzin: Objavljene cene goriva koje će važiti do 22. jula

Objavljene su nove cene goriva koje će važiti narednih sedam dana.

Evrodizel će se tako od danas od 15 časova prodavati po ceni od najviše 218 dinara po litru, a motorni benzin evropremijum BMB 95 za najviše 199 dinara. To znači da cena evrodizela ostaje ista kao porošle nedelje, dok je benzin pojeftinio za četiri dinara. Evrodizel je do danas koštao najviše 218, a motorni benzin 203 dinara za litar. Danas objavljene cene će važiti sve do petka 22. jula. Vlada Srbije je zbog rata u Ukrajini usvojila Uredbu o ograničenju cene