Grenel: Ne mislim da je Kurti dobar lider za narod Kosova, najveći napredak bio je sa Tačijem

Bivši specijalni izaslanik SAD za dijalog Beograda i Prištine Ričard Grenel ocenio da je danas da aktuelni premijer Kosova Aljbin Kurti "nije dobar lider za narod Kosova" i dodao da su drugi lideri bili bolji, poput bivšeg kosovskog predsednika Hašima Tačija.

"Nije to samo moje mišljenje, verujem da i sadašnja vlada SAD to tako vidi. Setite se da je (Kurti) otišao u Vašington, a da nije ni stigao do Bele kuće, nije ušao unutra. S osobljem iz administracije se nalazio preko puta ulice", rekao je Grenel za današnju Politiku. Grenel, koji je specijalni izaslanik bio za vreme mandata predsednika SAD Donalda Trampa, ocenio je da tako nešto pod Trampom ne bi moglo da se desi i da bi bili organizovani sastanci na visokom nivou