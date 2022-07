Pastor: Nećemo imati ministarske pozicije

Predsednik Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) Ištvan Pastor izjavio je danas nakon konsultacija sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem da je dogovoren nastavak saradnje i da će SVM biti deo nove Vlade kroz državne sekretare, ali da neće imati ministarske pozicije.

Pastor je novinarima ispred predsedništva rekao da razlog nije što, eventualno, nemaju stručne ljude, već zato što nemaju „tu vrstu društvene i socijalne prisutnosti” na nivou cele Srbije, već su stranka koja funkcioniše na teritoriji Vojvodine. On je kazao i da će SVM biti deo parlamentarne većine i da je to bila Vučićeva ponuda, ali i njihova želja. Na pitanje novinara da li će funkcionerka te stranke Elvira Kovač biti predsednica Skupštine, kako se to navodilo u