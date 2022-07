Avion iz Pekinga, prvi na novoj redovnoj liniji, sleteo u Beograd

Beta pre 3 sata

Posle četiri godine obnovljena avio linija između Beograda i Pekinga

Avion kineske kompanije Hainan erlajns sleteo je jutros na beogradski aerodrom "Nikola Tesla", čime je posle četiri godine obnovljena direktna linija između glavnih gradova Srbije i Kine.

Dočeku aviona Erbas 330 prisustvovao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je kazao da je to "prvi direktan let od Kine do Srbije".

"Za sada će let ići jednom nedeljno, a od septembra, oktobra dva puta nedeljno ćemo leteti do Kine", rekao je Vučić.

Naveo je da će let trajati devet i po sati i ocenio da će avionska linija, koja će nositi ime srpskog naučnika Mihajla Pupina, privući veći broj kineskih turista i poslovnih ljudi u Srbiju.

Vučić je najavio i da će u narednom periodu Er Srbija uspostaviti direktnu liniju za Čikago.

Upitan da li će postojati obavezan karantin za putnike koji iz Kine dolaze u Srbiju s obzirom da takve mere važe za ulaz u Kinu, Vučić je rekao da u Srbiji ne postoji "nikakve ograničavajuće mere, nikakav karantin ni za koga".

"Ljudi normalno sleću, nadam se da uskoro neće biti problema ni sa odlaskom u Kinu. Kina je disciplinovana, odgovorna zemlja tako da ne ne verujem da će biti ozbiljnih problema. Iz Kine će nam najmanje kovida doći pošto su oni disciplinovani za razliku od svih nas, na našem kontinentu", ocenio je predsednik Srbije.

Ambasadorka Kine u Beogradu Čen Bo, koja je doputovala letom Hajnan erlajnsa, izjavila je da će tom linijom biti ojačana saradnja dve zemlje i ojačana pozicija Srbije kao regionalnog saobraćajnog čvorišta.

Ona je rekla da je otvaranje direktne avio linije rezultat brze realizacije konsenzusa između predsednika Si Đinpinga i Vučića za "neprekidno unapređenje saradnje dve zemlje".

"Suočavajući se sa brojnim velikim izazovima u svetu, čelični prijateljski odnosi naše dve zemlje održavaju vitalni trend razvoja, što je u interesu naše dve strane i naroda dve zemlje", rekla je Čen Bo.

Dočeku aviona prisustvovali su i ministar finasija Siniša Mali i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović, direktor kompanije Vansi Srbije Fransoa Berizo, direktor Er Srbije Jirži Marek.

Hainan erlajns za sada će leteti samo subotom iz Tjenđina (Tjencin) preko Pekinga do Beograda.

Kompanija Hainan Airlines počela je da saobraća od Pekinga do Beograda preko Praga u septembru 2017, ali su letovi obustavljeni krajem 2018. godine.

(Beta, 07.16.2022)