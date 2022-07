Predsednik Vučić sa patrijarhom porfirijem i dodikom: Informisao ih o situaciji na KiM i drugim važnim pitanjima (foto)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je danas Njegovu svetost patrijarha srpskog g.

Porfirija, kao i članove Svetog sinoda Srpske pravoslavne crkve i srpskog člana Predsedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika. "Informisao sam Njegovu svetost patrijarha srpskog g. Porfirija, članove Svetog sinoda i srpskog člana Predsedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika o toku razgovora koji se pod okriljem Evropske unije vode o Kosovu i Metohiji, situaciji u srpskim