Avion iz Pekinga prvi na novoj redovnoj liniji sleteo u Beograd

Avion kompanije "Hainan erlajns" na prvom letu od Pekinga do Beograda, sleteo je jutros na beogradski aerodrom "Nikola Tesla".

"Ovo je prvi direktan let od Kine do Srbije. Za sada će let ići jednom nedeljno, a od septembra, oktobra dva puta nedeljno ćemo leteti do Kine", rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na aerodromu "Nikola Tesla". Vučić je rekao da će avionska linija, koja će nositi ime "Mihailo Pupin", privući veći broj turista i poslovnih ljudi u Srbiju. Ambasadorka Kine u Beogradu Čen Bo, koja je doputovala prvim letom Peking-Beograd, izjavila je da će ovom avio linijom biti