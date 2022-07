Toplo, bez velike vrućine

NOVI SAD: Sunčani periodi sa malo oblaka i bez velike vrućine. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 18, a maksimalna do 29 stepeni. Uveče suvo.

VOJVODINA: Duži sunčani periodi sa malo oblaka i toplo, ali bez vrućine. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 15, a maksimalna do 30 stepeni. Uveče suvo. SRBIJA: Na jugu Srbije manja vrućina uz sunčane periode u svim krajevima. Tokom dana se očekuje lokalni razvoj oblaka sa malom šansom da ponegde bude kratkotrajnog lokalnog pljuska. U većini predela ostaje suvo. Vetar slab do umeren severni i severozapadni, u