Upaljen meteo alarm zbog grmljavine Osveženje najpre stiže u ove delove Srbije! Evo kada se vraćaju vrućine, biće i do 40 stepeni

U Srbiji će danas posle oblačnog jutra biti sunčano i toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Posle podne u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu i jugu mogući pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 19, a najviša dnevna od 28 do 32. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severni i severozapadni. U Beogradu pre podne umereno oblačno i suvo. Posle podne sunčano. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 19, a najviša dnevna oko 29. Povolјna situacija doprineće smanjenju tegoba kod većine hronično