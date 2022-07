Vučić hrvatskim vlastima: Samo vi radite svoj posao

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić reagovao je danas objavom na Instagramu na odluku hrvatskih vlasti da mu zabrane posetu logoru Jasenovac.

Vučić je objavio fotografiju Jasenovca, uz poruku:"Samo vi radite svoj posao! Živeće srpski narod i nikada neće zaboraviti!". Za sutra je najavljeno obraćanje predsednika Srbije, a jedna od tema biće i ovaj slučaj posete JAsenovcu kada će predsednik izneti još detalja. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)