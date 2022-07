Bili su venčani 33 godine, pa odlučili da se razvedu – Bajagina ljubavna priča počela u autobusu

Momčilo i Emilija u braku su bili 33 godine, a pre toga su sedam godina živeli zajedno. Ono što je i te kako zanimljivo kada su njih dvoje u pitanju jeste način na koji su se upoznali – u autobusu.

"Ema je stanovala u Zemunu, a upoznali smo se u autobusu. U busu sam je prvi put pitao da li bi htela da izađe sa mnom u nedelju, a ona je rekla da nedeljom ne izlazi. Meni je to bilo kao da me je o'ladila, jer ko ne izlazi nedeljom? Ema je valjda izlazila subotom, otkud znam. Ja onda nisam postavljao nikakvo dodatno pitanje, bilo mi je truba. Tek posle nekoliko meseci smo profurali", istakao je muzičar svojevremeno u intervjuu za "Novosti". "Meni je to bilo kao da