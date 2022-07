RHMZ izdao tri upozorenja: Temperature do 40 stepeni

RHMZ izdao je 3 nova upozorenja od kojih se dva tiču visokih temperatura koje prete Srbiji u narednim danima, dok se treće odnosi na vodostaj na rekama.

Jedno od dva upozorenja koje se tiču visokih temperatura se odnosi na celu Srbiju, a drugo na Beograd. "Od srede do petka, 20. do 22. jula 2022. na području Srbije veoma toplo sa maksimalnim temperaturama od 34 do 37 stepena, a za vikend i početkom naredne sedmice još toplije sa temperaturama od 37 do 40 stepeni", navodi se u jednom upozorenju koje je RHMZ postavio u 12 časova. Drugo važi za, takođe, period od 20. do 26. jula i tiče se prestonice. "Od srede do