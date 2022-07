Sutra sveže jutro, tokom dana toplo, do 32 stepena

U Srbiji će sutra ujutro biti sveže, tokom dana pretežno sunčano i toplo sa temperaturom do 32 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Duvaće slab, uglavnom severni vetar. Najniža temperatura će se kretati od devet do 17 stepeni, a najviša od 29 do 32 stepena. U Beogradu na širem području grada jutro će biti sveže a tokom dana će biti pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab, severni vetar. Najniža temperatura će se kretati od trinaest do 17 stepeni Celzijusa, a najviša oko 31 stepen. RHMZ upozorava da će od 20. do 26. ovog meseca biti jako visoke temperature. Od srede do petka će na području Srbije