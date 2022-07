Danas pretežno sunčano i toplo, do 31 stepen

Novi Sad - U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo.

Najniža temperatura od 10 do 16, a najviša od 28 do 31 stepen. Vetar slab i umeren, uglavnom severnih pravaca, saopštio je RHMZ. I u Novom Sadu pretežno sunčano i toplo. Vetar slab, severnih pravaca. Najniža temperatura od 14 do 16, a najviša oko 29 stepeni. U Srbiji do 25. jula toplo sa najvišom temperaturom iznad i znatno iznad proseka za ovo doba godine. U većini dana pretežno sunčano, samo se u četvrtak uveče i tokom noći ka petku na severu Srbije, a u petak i