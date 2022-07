BEOGRAD - Republički hidrometerološki zavod upozorio je danas da se u Srbiji od 20. do 26. jula očekuju veoma visoke temperature, koje će dostići i 40 stepeni Celzijusa.

Od srede do petka na području Srbije veoma toplo sa maksimalnim temperaturama od 34 do 37 stepeni. Za vikend i početkom naredne sedmice još toplije, sa temperaturama od 37 do 40 stepni, saopštio je RHMZ.