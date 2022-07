Milenković nije odgovorio na pitanja Tužilaštva. advokat tvrdi da je ugrožen

Beta pre 7 sati

U Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu danas je obavljen razgovor sa Slobodanom Milenkovićem u svojstvu građanina, nakon što je odlukom ministra unutrašnjih poslova oslobođen čuvanja službedne tajne.

Iz Tužilaštva je saopšteno da je Milenković ponovo odbio da odgovara na pitanja, navodeći da je u toku podnošenje žalbe Ustavnom sudu zbog povrede prava na život, kao i pritužbe Zaštitniku građana zbog nezakonitosti u radu Ministarstva unutrašnjih poslova.

Na dodatna pitanja tužioca koja nisu bila obuhvaćena odlukom ministra kojom je oslobođen čuvanja tajnih podataka, Milenković je rekao da ne želi da odgovori, naveli su iz Tužilaštva.

Kako je prenela TV N1, Milenkovićev advokat Zdenko Tomanović izjavio je novinarima ispred Palate pravde da je njegov klijent danas iskoristio pravo da u svojstvu građanina ne odgovori ni na jedno pitanje koje mu je postavljeno u Višem javnom tužilaštvu.

"U svetlu kampanje koja se vodi protiv njega, kampanje kriminalizacije Milenkovića zbog dekriminalizacije afere 'Jovanjica' i ako posmatrate u svetlu javnog nepoverenja u integtitet pojedinih pravosudnih institucija onda je jasno da je podizanje nivoa ugroženosti upravo ono što radi MUP i ovim razgovorima pokušava da uradi tužilaštvo", rekao je Tomanović.

On je istakao da me može MUP, ne mogu bezbednosne službe da puste načelnika tima za borbu protiv droge, bez provere informacija da li je tačno da mu bezbednosne službe, one koje su uključene u aferu 'Jovanjica' ugrožavaju život, odnosno da provere navode da je dogovorena njegova likvidacija koja bi trebalo da liči na mafijaški obračun.

