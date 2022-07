Plenković o zabrani posete Vučiću "u: ovom trenutku smo smatrali da takva poseta, koja ima političke konsekvence, nama ne odgovara"

Premijer Hrvatske Andrej Plenković oglasio se zbog zabrane odlaska srpskog predsednika Aleksandra Vučića u Jasenovac.

- Poslali smo poruku da nije bilo vreme za takvu posetu. Neslužbeno smo saznali da postoji želja da se dođe u nedelju, ali bez službene najave. Koliko god da se želi diskretno obaviti, on ima reprekusije na domaćine. Rekli smo da nije trenutak niti je metodologija bila za to ispravna. Kada dođe trenutak, možemo o tome govoriti. Hrvatska je uključiva, tolerantna - rekao je Plenković, prenosi Index. On je dodao da treba da se proveri informacija da se Vučić najavio