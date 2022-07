2 Upozorenja RHMZ-a zbog visokih temperatura: Iz dana u dan sve toplije, biće i +40! U ovim delovima Srbije upaljen meteo alarm

U Srbiji će danas posle svežeg jutra biti pretežno sunčano i toplo vreme sa temperaturom do 32 stepena, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od devet do 17 stepeni, a najviša od 29 do 32 stepena. Vetar slab, uglavnom severni. U Beogradu na širem području grada jutro će biti sveže a tokom dana sunčano i toplo. Najniža temperatura od 13 do 17 stepeni Celzijusa, a najviša oko 31 stepen. Vetar slab, severni. RHMZ izdao 2 upozorenja UPOZORENJE ZA PODRUČJE SRBIJE NA VISOKE TEMPERATURE (od 20. do 26.07.2022.) Od srede do petka (20. do 22.07.2022) na području Srbije veoma toplo sa