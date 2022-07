Prvi snimci, kurir na mestu velikog požara! Gorelo u Čika Ljubinoj, prekoputa muzeja: Vatra progutala 6 lokala u Valjevu (video)

Požar lokalizovan: vatra je najpre zahvatila ćevabdžinicu i pekaru, a zatim se proširila na menjačnicu, zlataru i butik tekstilne robe kao i kafe bar

VALJEVO - U centru Valjeva jutros je izbio veliki požar koji je u međuvremenu lokalizovan, a gorelo je šest lokala u Čika Ljubinoj ulici, preko puta Narodnog muzeja. Podsetimo, požar je izbio i pre nekoliko dana na gradskoj deponiji u Valjevu. Vatra je najpre zahvatila ćevabdžinicu i pekaru... a zatim se proširila na menjačnicu, zlataru i butik tekstilne robe kao i kafe bar. Više vatrogasnih ekipa je