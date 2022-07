Mekinro: Đoković mora da igra na Ju-Es openu, neka neko nađe rešenje

LONDON – Legendarni teniser Džon Mekinro apelovao je na američke vlasti da omoguće Srbinu Novaku Đokoviću da nastupi na poslednjem grend slem turniru sezone Ju-Es openu.

Đoković ne može da uđe na teritoriju SAD zato što nije vakcinisan. „Moramo to da sredimo. Đoković mora da igra na Ju-Es openu. Neka neko pronađe rešenje kako to može da se desi, jer nam je ovde stvarno potreban ovaj neverovatni šampion”, rekao je Mekinro za sajt „Tennis365.com”, preneo je Tanjug. Srpski teniser je nedavno po sedmi put u karijeri osvojio Vimbldon. „Đoković ne dobija poštovanje koje zaslužuje, ali on je gospodin. Nisam saglasan sa odlukom da se ne