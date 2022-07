FOTO: Apatinac bez dozvole uvezao i skladištio 31 tonu opasnog otpada vrednog 800.000 dinara

Policija u Somboru podneće krivičnu prijavu protiv dvadesetogodišnjeg muškarca iz Apatina, zbog unošenja opasnih materija u Srbiju i njihovog nedozvoljenog prerađivanja, odlaganja i skladištenja.

On se tereti da je kao vlasnik preduzetničke radnje bez dozvole nadležnog organa, sakupljao, transportovao, skladištio i prodao više od 31 tone opasnog elektronskog i električnog otpada. Osumnjičeni je to činio u periodu od novembra 2021. do maja 2022. godine. Vrednost otpada je oko 800.000 dinara.