Lajčak: Beograd i Priština da definišu šta je normalizacija

Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak poručio je danas da je na liderima dve strane, a ne na EU, da definišu šta znači normalizacija odnosa.

- Moj mandat kaže da je EU tu da normalizuje te odnose jer znamo da oni sada nisu normalni i građani osećaju negativne posledice te činjenice. Na dvojici lidera je da definišu šta znači normalizacija - rekao je Lajčak za RTK. On smatra da to što nije došlo do sastanka premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija i predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Briselu nije tragedija. Objasnio je da je plan bio da se sastanak na visokom nivou održi pre