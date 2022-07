Zbog hitne sanacije kvara na vodovodnoj mreži, u četvrtak 21. jula od 8 do 13 sati bez vode će biti žitelji sela Šišava i to od mesta zvanog „Čuke“ do Donje Lomnice, saopštavaju u JKP Vodovod Vlasotince. Kako navode u ovom preduzeću, ostali korisnici imaće uredno vodosnabdevanje. Podelite: Tweet Telegram WhatsApp Email Pratite JuGmedia portal na društvenim mrežama Facebook, Instagram i Twitter! Budite uvek u toku dešavanja!