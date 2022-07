Stručnjaci: Poskupljenje struje od 10 odsto nedovoljno da se EPS "izvuče", a diže inflaciju

Poskupljenje struje koje će se najverovatnije dogoditi na jesen neće biti dovoljno da se nadoknade svi troškovi proizvodnje EPS-a, smatraju stručnjaci.

Kako za Danas kaže ekonomista Ivan Nikolić, u indeksu potrošačkih cena kojim se meri inflacija, struja učestvuje sa 5,05 odsto. "To znači da poskupljenje struje za domaćinstva od 10 odsto utiče na rast inflacije sa oko 0,5 odsto", objašnjava on za Danas. To je direktan uticaj na inflaciju, a postoji i indirektan, prema njegovim rečima, kada se koristi prilika da se cene povećaju više nego što bi trebalo. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je pre dva dana da