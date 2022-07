RHMZ izdao upozorenje: Subota najtoplija

Beograd -- Područje Srbije i Beograda do 28. jula biće na udaru visokih temperatura, upozorava RHMZ.

"U poslednjoj dekadi jula na području Srbije veoma toplo sa maksimalnim temperaturama od 34 do 38 °S, a u subotu, koja će biti najtopliji dan lokalno se očekuje i oko 40 °S. U nedelju i početkom naredne sedmice na severu Srbije manji pad temperature", navode iz RHMZ-a. Na snazi je i upozorenje za područje Beograda na visoke temperature od 21. do 28.07.2022. U poslednjoj dekadi jula na području Beograda veoma toplo sa maksimalnim temperaturama od 35 do 39 °S.