Preminuo bivši fudbaler Crvene zvezde, Nikola Radmanović

BEOGRAD: Bivši fudbaler Crvene zvezde Nikola Radmanović preminuo je u 54. godini, saopštio je beogradski klub.

Radmanović je rođen 1. marta 1969. godine u Bihaću, ali je odrastao u Crvenki. On je prve profesionalne fudbalske korake napravio u Vrbasu, a potom je igrao za Bečej pre nego što je 1992. došao u Crvenu zvezdu. Za "crveno-bele" je nastupio od 1992. do 1996. godine, a za to vreme odigrao je 91 meč i osvojio jedno prvenstvo i tri nacionalna kupa sa ekipom Crvene zvezde. Posle beogradskog kluba nosio je dres španske Meride. On je po završetku igračke karijere bio