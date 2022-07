Uginuo najstariji mužjak pande u zatočeništvu na svetu

Najstariji mužjak pande u zatočeništvu uginuo je danas u zoološkom vrtu pri zabavnom parku u Hong Kongu.

Panda, koji se zvao An An, doživeo je 35. godinu, što bi, kako se navodi, u ljudskim godinama iznosilo oko 105. Uprava Oušn parka (Ocean Park) odlučila je da uspava pandu jer mu se tokom proteklih nedelja zdravlje pogoršavalo. Uprava je saopštila da je An An sve manje jeo, a na kraju je potpuno prestao da jede čvrstu hranu. U životu su ga održavali vodom i rastvorom elektrolita. An Anovi negovatelji su takođe primetili da je manje aktivan i da je sve više mirovao.