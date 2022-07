Nastavljaju se borbe u Donbasu; ruski gas ponovo teče Severnim tokom 1 u Evropu

Sto četrdeset osmi dan rata u Ukrajini. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da geopolitički ciljevi "specijalne vojne operacije Rusije u Ukrajini" više nisu ograničeni na Donbas, već da uključuju druge teritorije. Evropska unija se dogovorila o novoj rundi sankcija Rusiji. Sedmi paket sankcija biće usmeren na izvoz zlata i pojedince, a sledi zabrana uvoza ruske nafte. Ruski gas ponovo teče Severnim tokom 1 u Evropu.

12:58 Zemlje EU produžile sankcije Rusiji Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen pozdravila je odluku EU da produži sankcije Rusiji. "Šaljemo jak signal Moskvi: držaćemo visok nivo pritiska koliko god da bude potrebno", napisala je Fon der Lajen na Tviteru. Member States have agreed to our reinforced, prolonged EU sanctions against the Kremlin. I welcome that. It sends a strong signal to Moscow: we will keep the pressure high for as long as it takes.