Na severu i istoku Srbije crveni meteo-alarm zbog visoke temperature

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da će u poslednjoj dekadi jula na području Srbije biti veoma toplo.

Maksimalna temperatura u petak i subotu od 35 do 40 stepeni Celzijusa. Od nedelje do srede u severnim, zapadnim i centralnim krajevima manji pad temperature, u većini mesta od 33 do 35, na jugu i istoku do 37 stepeni. Krajem sedmice ponovo toplije, prenosi Tanjug. Zbog visoke temperature u Bačkoj, Banatu, Pomoravlju, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji na snazi je crveni meteo-alarm, što znači da je vreme vrlo opasno. U ostalim delovima Srbije na snazi je narandžasti