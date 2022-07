Kon: Ubrzava se aktivnost virusa, maske u bolnicama neophodne

Iz nedelje u nedelju se ubrzava aktivnost virusa korona i povećava broj zaraženih, izjavio je danas epidemiolog Predrag Kon i istakao da je nošenje maski u bolnicama i dalje na snazi, te pozvao građane da poštuju tu meru, kako se ne bi inficiralo još više ljudi.

On je za TV Pink rekao da je za svaki boravak u zatvorenom prostoru najbezazlenija i najsigurnija mera nošenje maske, te da kada bi to svi radili, zaštita bi bila 95 odsto. „Još uvek se nalazimo u situaciji da će i dalje biti porasta broja zaraženih, to zabrinjava, ali činjenica je da je trenutno u Srbiji prisutan isključivo omikron“, naveo je Kon. On je pozvao starije građane, posebno one koji pripadaju grupi slabijeg imuniteta, da prime buster, ukoliko to još