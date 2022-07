Amerika, Tramp i nasilje: Osam ključnih tačaka saslušanja o upadu na američki Kapitol

BBC News pre 32 minuta | Met Marfi - BBC Njuz

Komisija koja istražuje nerede u američkom Kapitolu dovela je u žižu javnosti ponašanje bivšeg predsednika Donalda Trampa dok su naoružani demonstranti 6. januara 2021. godine upadali u samo sedište američke demokratije.

Kongresna komisija - sastavljena od pet demokrata i dvoje republikanaca - istražuje planiranje i izvršenje napada koji su šokirali čitav svet.

Njeni članovi pozvali su desetine svedoka, sve sa ciljem potkrepljivanja argumenata da je Tramp pokrenuo protivzakoniti pokušaj poništenja vlastitog poraza od Džoa Bajdena na predsedničkim izborima 2020. godine i zadržavanja vlasti po svaku cenu.

Komisija je sugerisala da ima sasvim dovoljno dokaza da se podigne krivična optužnica protiv Trampa.

Dokazi protiv sedamdesetšestogodišnjeg milijardera predstavljeni su metodično, u osam dramatičnih pretresa kao pravljenim za televiziju.

Evo osam najvećih otkrića do sada:

1. Saradnici su uporno govorili Trampu da je izgubio

Nekoliko Trampovih glavnih savetnika tvrdilo je da su saopštili bivšem predsedniku da je izgubio izbore i pozivali ga da prizna poraz, ali da njihov savet nije bio uslišen.

Na prvom pretresu komisije u junu, bivši državni tužilac Bil Bar ispričao je kako je obavestio Trampa da njegove optužbe o široko rasprostranjenoj prevari na izborima lako mogu da se opovrgnu i da su njegove tvrdnje o izbornoj krađi „sulude".

Ivanka Tramp, koja je bila uticajan glas u Beloj kući tokom čitavog Trampovog predsedničkog mandata, rekla je pred komisijom tokom snimljenog svedočenja da je prihvatila mišljenje glavnog tužioca.

„To je uticalo na moj stav", rekla je ona.

„Ja poštujem tužioca Bara, tako da sam prihvatila to što on govori."

A Džejson Miler, viši savetnik Trampovog štaba za reizbor, rekao je da je predsedniku interno saopšteno da je izgubio na izborima.

On je posvedočio da je tim za podatke izborne kampanje rekao Trampu ubrzo nakon što su birališta zatvorena „na prilično direktan način, da će izgubiti".

2. Pijani Rudi Đulijani nagovarao je Trampa da proglasi pobedu

Većina članova Trampovog najužeg kruga, uključujući šefa njegovog izbornog štaba Bila Stepijena, tražila je od njega da ne proglasi pobedu u izbornoj noći.

Ali obelodanjeno je da je pijani Rudi Đulijani, bivši gradonačelnik Njujorka i tadašnji Trampov savetnik, nagovarao predsednika da preuzme inicijativu.

Miler je ispričao komisiji da je Đulijani bio „definitivno pod dejstvom alkohola" dok je savetovao Trampa da tvrdi da je pobedio.

On je rekao da je, iako su izborni rezultati još uvek pristizali, Đulijani predlagao predsedniku da „izađe i proglasi pobedu, i kaže da smo već pobedili".

U svom svedočenju, Stepijen je opisao izdvajanje „normalnog tima", koji se sastojao od onih koji su prihvatali izborne rezultate, i „Rudijevog tima", koji je slušao lažne tvrdnje o izbornoj kraći koje je iznosila nekolicina Trampovih neformalnih savetnika.

Đulijani je negirao da je u izbornoj noći bio pod dejstvom alkohola.

3. Bivši izborni zvaničnici platili su visoku cenu za pružanje otpora

U emotivnom svedočenju u junu, nekoliko izbornih radnika koje su izdvojili Tramčpovi saradnici u neosnovanim tvrdnjama o izbornoj krađi govorili su o zlostavljanju kojem su bili izloženi posle izbora.

Izborna radnica iz Džordžije Šej Mos trudila se da ne zaplače dok je pričala članovima komisije kako joj je život „okrenut naglavačke" nakon što ju je Trampov izborni štab optužio za prevare tokom prebrojavanja izbornih glasova.

„Preispitujem sve što radim", rekla je ona. „To je uticalo na moj život na veoma krupan način - na svaki način. I sve zbog laži."

A izborni šef u Arizoni Rasti Bauers prisetio se kako su ga na zub uzeli Trampovi sledbenici zato što je odbio da proglasi izbore nameštenim.

On je ispričao da je grupa ljudi, čiji su neki članovi bili naoružani, okupila da protestuje ispred njegovog doma, dok je u kući boravila njegova teško bolesna ćerka.

Ona je umrla nekoliko nedelja kasnije.

On je dodao da ga je ova grupa optužila da je „pedofil, perverznjak i korumpirani političar".

4. Zvaničnici Bele kuće znali su da su demonstranti naoružani

Kesidi Hačinson, bivša glavna savetnica šefa protokola Bele kuće Marka Medouza, svedočila je iznevši eksplozivne tvrdnje kako je Tramp znao da su mnogi od njegovih pristalica naoružani pre nego što im se obratio 6. januara.

Pojavivši se kao svedokinja iznenađenja na šestom pretresu, Hačinson je rekla da je Tramp lično znao da su članovi mase na njegovom jutarnjem mitingu blizu Bele kuće naoružani zato što su ih odvraćali pripadnici Tajne službe.

„Baš me briga što imaju oružje. Nisu došli da me povrede", čula je Hačinson kako je izjavio predsednik.

„Pustite moje ljude da uđu. Mogu da marširaju na Kapitol odavde."

Njeno svedočenje pružilo je komisiji nešto što je ona želela da utvrdi od samog početka postupka - da je Tramp znao da oni predstavljaju veoma stvarnu pretnju nasiljem i da nije učinio ništa da to spreči.

5. Tramp je nameravao da povede rulju na Kapitol

Neka od svedočenja Kesidi Hačinson iz druge ruke bila su jednako eksplozivna.

Ona je ispričala kako joj je jedan zvaničnik Bele kuće rekao da je predsednik insistirao da se uputi na Kapitol posle njegovog mitinga pred Belom kućom - što je i najavio da će uraditi tokom svog govora.

Ali kad je saznao da se njegova kolona vozila vraća u Belu kuću iz bezbednosnih razloga, dobio je napad besa i pokušao je da zgrabi volan pohrvavši se sa pripadnikom Tajne službe, tvrdila je ona.

„Ja sam [psovka] predsednik", izjavio je Tramp, prema tvrdnji Hačinson. „Vozite me smesta na Kapitol."

Posle svedočenja Kesidi Hačinson, izvor blizak Tajnoj službi izjavio je za CBS Njuz da su i agent i šofer koji su se nalazili u kolima sa Trampom spremni da svedoče pod zakletvom kako bivši predsednik nije fizički napao nijednog od njih i da nikad nije pokušao da preotme volan.

6. Zvaničnici pravosuđa dobili su naređenje da zaplene glasačke mašine

Džefri Rozen, koji je postao vršilac dužnosti državnog tužioca nakon što je Bar podneo ostavku ljut zbog predsednikovog ponašanja, svedočio je da mu je Tramp naredio da zapleni glasačke mašine.

Rozen je tvrdio da nije poslušao predsednika, rekavši mu da on nema zakonsko ovlašćenje da izda jedno takvo naređenje.

U kasnijem svedočenju, bivši savetnik u Beloj kući Pet Čipolone izjavio je da je Sidni Pauel, pravnik i teoretičar zavera, nagovarao Trampa da zapleni glasačke mašine tokom sastanka u Beloj kući 18. decembra.

„To je jako loša ideja za ovu zemlju. Mi to ne radimo tako u Sjedinjenim Državama. Nema zakonskog ovlašćenja da se to uradi. Postoji način da se ospore izbori, znate, to se sve vreme radi", rekao je tada Čipolone.

7. Tramp je pokušao da kontaktira svedoke komisije

Tokom njenog završnog izjašnjavanja 12. jula, Li Čejni, jedna od dva republikanska člana komisije, šokirala je prisutne izjavivši da je Tramp pokušao da kontaktira svedoka koji je trebalo da se pojavi pred komisijom.

„Posle našeg poslednjeg pretresa, predsednik Tramp pokušao je da pozove svedoka u našoj istrazi. Svedoka koga još niste videli na ovim pretresima", rekla je Čejni.

„Ta osoba je odbila da se javi ili odgovori na poziv predsednika Trampa i umesto toga je skrenula pažnju svog advokata na taj poziv. Njen advokat je pozvao nas."

Nagovestivši mogućnost podizanja optužnice protiv Trampa zbog uticanje na svedoke, Čejni je rekla da su ovi navodi preneti Ministarstvu pravde.

„Dozvolite mi da još jednom ponovim: shvatićemo svaki pokušaj uticanja na iskaze svedoka veoma ozbiljno", upozorila je ona.

8. Glavni saveznici su tražili amnestiju

Na pretresu od 24. juna, komisiji je rečeno da je nekoliko glavnih zagovornika koji su tvrdili da su izbori pokradeni, uključujući Moa Bruksa, Meta Geca, Endija Bigza, Luija Gomerta i Skota Perija, bili među republikanskim kongresmenima koji su tražili amnestiju od Trampa u poslednjim danima njegovog predsedničkog mandata.

Komisija je pustila snimljeno svedočenje nekoliko bivših članova osoblja Bele kuće koji su govorili o naporima republikanaca da dobiju imunitet od krivičnog gonjenja posle nereda na Kapitolu.

Hačinson je navela da su Gec i Bruks tražili „blanko amnestiju" za učesnike decembarskog sastanka na kojem su planirani događaji od 6. januara.

„Jedini razlog za koji znam da neko traži amnestiju je zato što misli da je počinio neki zločin", izjavio je član komisije Adam Kincinger, republikanac.

(BBC News, 07.23.2022)