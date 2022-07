Steška nesreća: B0iciklista poginuo na obilaznici oko Kraljeva! Video

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila večeras oko 21.45, na delu saobraćajnice koja spaja obilaznicu oko Kraljeva sa Dositejevom ulicom, poginuo je biciklista.

U pitanju je muškarac srednjih godina, pišu Novosti. Kako i pod kojim okolnostima je došlo do sudara putničkog vozila i bicikliste, znaće se nakon obavljenog uviđaja koji je u toku. Zbog udesa i istrage saobraćaj se naizmenično obavlja jednom kolovoznom trakom.