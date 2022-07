Vulin: I dalje postoji opasnost od atentata na predsednika Vučića

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je danas da i dalje postoji opasnost od atentata na predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

"Dokle god je (Radoje) Zvicer na slobodi, moguć je atentat na Vučića, ne znamo ko stoji iza klanova i dok se to ne otkrije, svakodnedno raste pretnja na život predsednika", rekao je Vulin za TV Hepi. On je dodao da je u slučaju klana Veljka Belivuka potvrđena optužnica za sedam ubistava. "Jedan od okrivljenih je priznao da je ubio petoro ljudi, a biće i više žrtava, u to sam siguran. Što se tiče policije, mi smo svoj posao uradili", kazao je Vulin.