Vremenska prognoza 24. jul

Lepa vest za kraj dana, već sutra biće pet, šest stepeni manje nego danas. Smenjivaće se sunce i oblaci, od sredine dana ponegde su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 16, najviša dnevna do 35 stepeni, na jugu i dalje toplo, do 40 stepeni. U glavnom gradu, sunce i oblaci, sredinom dana pljusak, temperatura do 33 stepena. Uživajte, u utorak nas ponovo čeka 40 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 24.07.2022. Nedelja: Toplo, na jugu i jugoistoku Srbije i veoma toplo. U većem delu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, samo pre podne u južnoj i jugoistočnoj Srbiji pretežno sunčano. Lokalna pojava kratkotrajne kiše i pljuskova sa grmljavinom očekuje se od sredine dana. Vetar ujutru slab, tokom dana umeren, povremeno i jak severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 24, a