Rud: Švajcarska kao Norveška, osim po porezu

Kasper Rud je osvojio titulu na turniru u Gštadu.

On je do trećeg pehara u sezoni stigao pobedom nad 15. igračem sveta, Italijaom Mateom Beretinijem, 4:6, 7:6 (4), 6:2. Norvežanin je još jednom pokazao klasu, da je jedan od najkonstantnijih igrača u sezoni. Otkrio je i šta je bilo najvažnije za veliku pobedu. "Promenio sam nekoliko stvari u tom trećem setu. Mislim da je to pomoglo. Poeni su išli dosta brzo. Ako niste koncentrisani i spremni, možete da pretrpite brejk ili da ga vi napravite, jer su uslovi to