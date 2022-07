Vremenski preokret: Obilni pljuskovi, grmljavina, grad i olujni vetar

Republički hidrometerološki zavod upozorio je danas na visoke temperature i moguće kratkotrajne vremenske nepogode narednih dana.

Na jugu i istoku Srbije danas temperatureod 35 do 38, lokalno i oko 40 stepeni. Sutra na severu u većini mesta oko 34, u ostalim krajevima od 35 do 37 stepeni a u utorak u celoj zemlji temperature od 35 do 39 stepeni. U utorak uveče na severozapadu Srbije, a tokom noći ka sredi i u ostalim krajevima lokalno su moguće kratkotrajne vremenske nepogode: obilni pljuskovi sa grmljavinom, pojava grada i jak i olujni vetar.