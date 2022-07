Naprednjaci snimli spot podrške Vučiću da ostane na čelu stranke (VIDEO)

Članovi Srpske napredne stranke na društvenim mrežama objavljuju spot u kojem se od predsednika te partije, Aleksandra Vučića, traži da ostane na njenom čelu.

Vučić je više puta najavljivao da će otići sa te pozicije ali se to do sada nije desilo, i svaki put su najviši funkcioneri u javnosti govorili da on treba da ostane predsednik i pozivali ga da to ne čini. Poslednji put Vučić je povlačenje najavio posle izbora i formiranja vlade, a naprednjaci su našli novi način da ga u tome spreče, pa su snimili spot kao da vode kampanju da Vučić ostane predsednik. Vučić: Učestvovaću u izboru nove vlade, a zatim se povlačim sa