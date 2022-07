Vulin: Glavu mogu da izgubim, ali špijun neću biti

BEOGRAD: Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da je od strane najveće svetske obaveštajne službe obavešten da njegovi politički stavovi nisu prihvatljivi, kao i lojalnost prema predsedniku Vučiću i da ukoliko to ne promeni i ne počne da radi za tu službu, neće biti deo nove Vlade Srbije.

„Kad god dolazi do formiranja Vlade, u finišu uvek se odredi nekoliko ljudi čije glave moraju da padnu, i uvek se odredi nekoliko ljudi na koje se povede strašna kampanja. Ovaj put, to sam ja. Ja sam broj jedan te kampanje i ja ne smem da budem u novoj Vladi Republike Srbije. Jedna od najvećih obaveštajnih službi na svetu, ako ne i najveća obaveštajna služba na svetu me je obavestila da su moji stavovi neprihvatllivi i da ukoliko ih ne promenim i ukoliko ne