U Srbiji i danas veoma toplo, temperatura i dalje do 40 stepeni

U Srbiji će danas biti veoma toplo vreme sa temperaturom do 40 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

U većem delu Srbije promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Lokalna pojava kratkotrajne kiše i pljuskova sa grmljavinom očekuje se od sredine dana. Vetar tokom jutra slab, a kasnije u toku dana umeren, povremeno i jak severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 24, a najviša u većini mesta od 32 do 35, na jugu i jugoistoku od 35 do 40. U Beogradu danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo. Posle podne moguća kratkotrajna kiša. Ujutru slab vetar,