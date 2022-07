Čeka nas još jedan nalet vreline; prognoza do kraja jula

Beograd -- Kakvo nas vreme očekuje do kraja sedmice, kao i to da li nas očekuje repriza toplotnog talasa otkriva meteorolog Đorđe Đurić.

"Do kraja današnjeg dana u Srbiji sunčano i veoma toplo. Maksimalna temperatura od 33 do 37°C, u Beogradu do 35°C. U utorak sunčano i još toplije. Maksimalna temperatura od 34 do 38°C, u Beogradu do 37°C", najavljuje meteorolog i dodaje: "U toku večeri i noći sa severozapada usled prodora oslabljenog hladnog fronta u sklopu plitke visinske doline sa severa, očekuje se prolazno naoblačenje i manje osveženje, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom, uz jak severozapadni