Vučić na spajanju mosta preko Save; "Ja sam kriv što sam podlegao pritiscima" VIDEO/FOTO

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u Šapcu, gde prisustvuje spajanju mosta preko Save (deonica 2).

Most na Savi kod Šapca deo je auto-puta do Rume, a čine ga prilazne konstrukcije na levoj i desnoj obali, te konstrukcija mosta preko reke. Dužina mosta je 1,33 km, a fundiran je na 371 šipu, sa ukupno 45 naglavnih greda i 47 stubova. Po dolasku, Vučić je izjavio da je most prelep. Takođe je rekao da bi putni pravac od Šapc do Rume trebalo da bude gotov na jesen, a od Šapca do Loznice godinu kasnije, u septembru 2024. godine. "Uspevamo da držimo nivo radova koje