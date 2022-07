Hil: Voleo bih da vidim prozapadnu vladu Srbije, drugih opcija više nema

Beta pre 1 sat

Ambasador SAD u Beogradu Kristofer Hil izjavio je da bi u Srbiji voleo da vidi prozapadno orijentisanu Vladu i ministre koji veruju u strateške pravce za koje su, kako veruje, Srbi glasali.

"To bih voleo da vidim, a razumem da je sastavljati vladu komplikovano. Kada su me u prošlosti pitali za neke pozicije, a ja davao predloge, puno puta bi se ispostavilo da sam grešio. Ne govorim vladama koga da stave na koje pozicije", rekao je Hil u intervjuu za današnji Blic.

Kako je dodao, živimo u važnim i kritičnim vremenima, i biće neophodno da se donose mnoge bitne odluke, poput onih o energentima.

"Voleo bih da vidim vladu koja je sposobna za prevazilaženje tih izazova i koja želi da krene ka Zapadu. Veoma je jasno da su ljudi u Srbiji to izabrali", naveo je Hil.

Na konstataciju da su "SAD jedna od moćnih kuhinja u kojoj se kuva" izbor novih ministara, da se mešaju i utiču na budući izgled vlade, on je odgovorio da je "teško kuvati u tuđoj kuhinji".

"Ponekad se neke stvari ostave predugo na šporetu, a nekad nešto ne bude dovoljno skuvano. Trudim se da se klonim tuđih kuhinja. Ne mešam se u izbor vlada, ja predstavljam SAD. Ako me neko pita za mišljenje, ja kažem ono što sam i vama sad rekao, ali ne i ko da bude član vlade. Poslednji put kada sam proveravao pasoš prilično jasno je pisalo da sam iz SAD", rekao je Hil.

Na pitanje koliko se kriza u Ukrajini odražava na odnose Srbije i SAD, on je odgovorio da misli da to "otvara izazove, ali i mogućnosti, kao što to sve krize i rade".

"Što se tiče izazova, znam da se mnogi Srbi osećaju kao da su se našli u tesnacu, ali mislim i da je, što se tiče mnogih Srba, to odlučeno i da misle da Srbija mora da se okrene Zapadu. Srbija i mora da se okrene Zapadu, drugih opcija više nema", rekao je Hil.

(Beta, 07.25.2022)