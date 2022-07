Lavrov: Na početku smo nove ere

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov sastao se sa stalnim predstavnicima zemalja članica Arapske lige, obećavši zvaničnicima početak "nove ere". „Mi smo na početku nove ere, koja bi bila pokret ka stvarnom multilateralizmu, a ne onom koji Zapad pokušava da nametne“, rekao je Lavrov, a prenosi rusko ministarstvo spoljnih poslova. 🇷🇺 FM #Lavrov at a meeting with the permanent representatives of the member countries of the Arab League: 💬We are at the