Spojen most preko Save na auto-putu Ruma-Šabac

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je spajanju mosta preko Save kod Šapca dužine 1,3 kilometra, koji je deo auto-puta Ruma-Šabac i brze saobraćajnice Šabac-Loznica.

Auto-put Ruma-Šabac, dužine 21 kilometar, trebalo bi da bude završen polovinom sledeće godine i imaće šest traka, a glavni izvođač radova je azerbejdžanska firma Azvirt. Vučić je rekao da je srećan što je most izgrađen za samo dve godine, a da je plan da auto-put Ruma-Šabac bude završen najkasnije za godinu i tri do četiri meseca. „To je velika stvar za Beograd, Novi Sad, Mačvu i Podrinje i imaće veliki uticaj na privredu. Srbija nije ista zemlja“, rekao je on i